  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mahfi Eğilmez’den iş dünyasına: Eleştiri hakkınızı 2021’de kaybettiniz
Takip Et

Mahfi Eğilmez’den iş dünyasına: Eleştiri hakkınızı 2021’de kaybettiniz

Mahfi Eğilmez, 2021’de faiz indirimleriyle başlayan ekonomi politikalarına o dönemde destek veren iş dünyasına yönelik, o süreci alkışlayanların bugün ortaya çıkan sonuçları eleştirme hakkını kaybettiklerini belirtti.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahfi Eğilmez’den iş dünyasına: Eleştiri hakkınızı 2021’de kaybettiniz
Takip Et

İktisatçı Mahfi Eğilmez, iş dünyasının ekonomiyle yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

2021 yılında izlenen ekonomi politikalarına işaret eden Eğilmez, iş dünyasının o dönemde programa övgüler sunmasının yanlış olduğunu söylediklerini hatırlatarak günümüzde ortaya çıkan sonuçlar için şikayet haklarını kaybettiklerini vurguladı.

Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2021 Eylül'ünde enflasyon yükselişteyken faiz düşürülmeye başlandığında bizler "yapmayın, bu yanlıştır ekonomiyi batıracaksınız" diye bağırırken çoğu iş insanı yapılanı alkışlıyordu. Kusura bakmayın ama şimdi yapılanı eleştirme hakkını sizler o zaman kaybettiniz.”

TCMB'nin Enflasyon Raporu’na Mahfi Eğilmez yorumu: Sorun tahmin değil, inandırıcılıkTCMB'nin Enflasyon Raporu’na Mahfi Eğilmez yorumu: Sorun tahmin değil, inandırıcılıkEkonomi
Uğur Gürses: Bazı iktidar çevreleri derin ekonomik kriz için getirilen Şimşek'i yemeye çalışıyor!Uğur Gürses: Bazı iktidar çevreleri derin ekonomik kriz için getirilen Şimşek'i yemeye çalışıyor!Gündem
AK Parti/Zeybekci: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için siyasi karar zamanıAK Parti/Zeybekci: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için siyasi karar zamanıEkonomi