Mahfi Eğilmez’den iş dünyasına: Eleştiri hakkınızı 2021’de kaybettiniz

İktisatçı Mahfi Eğilmez, iş dünyasının ekonomiyle yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

2021 yılında izlenen ekonomi politikalarına işaret eden Eğilmez, iş dünyasının o dönemde programa övgüler sunmasının yanlış olduğunu söylediklerini hatırlatarak günümüzde ortaya çıkan sonuçlar için şikayet haklarını kaybettiklerini vurguladı.

Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2021 Eylül'ünde enflasyon yükselişteyken faiz düşürülmeye başlandığında bizler "yapmayın, bu yanlıştır ekonomiyi batıracaksınız" diye bağırırken çoğu iş insanı yapılanı alkışlıyordu. Kusura bakmayın ama şimdi yapılanı eleştirme hakkını sizler o zaman kaybettiniz.”