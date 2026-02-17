Mahfi Eğilmez’den iş dünyasına: Eleştiri hakkınızı 2021’de kaybettiniz
Mahfi Eğilmez, 2021’de faiz indirimleriyle başlayan ekonomi politikalarına o dönemde destek veren iş dünyasına yönelik, o süreci alkışlayanların bugün ortaya çıkan sonuçları eleştirme hakkını kaybettiklerini belirtti.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, iş dünyasının ekonomiyle yönelik eleştirilerini değerlendirdi.
2021 yılında izlenen ekonomi politikalarına işaret eden Eğilmez, iş dünyasının o dönemde programa övgüler sunmasının yanlış olduğunu söylediklerini hatırlatarak günümüzde ortaya çıkan sonuçlar için şikayet haklarını kaybettiklerini vurguladı.
Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“2021 Eylül'ünde enflasyon yükselişteyken faiz düşürülmeye başlandığında bizler "yapmayın, bu yanlıştır ekonomiyi batıracaksınız" diye bağırırken çoğu iş insanı yapılanı alkışlıyordu. Kusura bakmayın ama şimdi yapılanı eleştirme hakkını sizler o zaman kaybettiniz.”
