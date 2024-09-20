Mahfi Eğilmez’den OECD’ye kayıt dışı servet isyanı

Mahfi Eğilmez, OECD’nin yapısal reform önerilerine tepki göstermişti. “Yapısal reformdan çok deform” diyen Eğilmez, özellikle sabit gelirli üzerinden yapılan önerileri eleştirmişti.

Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı yayında da OECD’nin önerilerine değinirken, asıl üzerine gidilmesi gerekenin, kayıt dışında edinilen servet olduğunu belirtti.

Eğilmez, “Bizde çalışmadan para kazanan kara para ile para kazanan kayıt dışında inanılmaz bir servet birikimi var. Bunu hepimiz etrafımızda görüyoruz. Her gün görüyoruz, her gün yaşıyoruz. Para harcayanları görüyoruz, inanılmaz bir şey. Mesela bunlar ilgili niye bir öneri getirmiyorsun?” dedi.

Mahfi Hoca, yayında servet vergisine karşı olduğunu belirtirken, önerilerin servetini doğru beyan etmeyenlere yoğunlaşması gerektiğini şu şekilde anlattı:

“OECD olarak madem yapısal reform öneriyorsun, mesela niye servet beyanının geri getirilmesini önermiyor? Servet beyanını getir geriye, ben servet vergisi alınmasına karşıyım. Servetini doğru beyan etmiş, onun gelirini doğru beyan etmiş, bir insandan ikinci kere vergi alınmasına ben karşıyım. Niye alınsın ki? Ama hiç servetini göstermeyen, saklayan, gelirini saklayan, elde ettiği gelirle, elde ettiği vardığı serveti ulaştığı serveti izah edemeyen yüzlerce insan olduğunu biz kendimiz görüyoruz etrafımızda. Mesela niye bunların üzerine gitmiyorsunuz? diye sormuyor.”