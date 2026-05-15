Mahfi Eğilmez’den TCMB’ye “hedef-tahmin” çelişkisi eleştirisi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesine yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

TCMB, Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu için ara hedefini yüzde 16’dan 24’e, tahminini de 26’ya çıkarırken, Eğilmez, dün açıklanan karar sonrasında “TCMB'nin enflasyon tahminini %26'ya, petrol fiyatı tahminini de 89 dolara yükseltmesi doğru bir yaklaşımdır” demişti.

Eğilmez, bugün yaptığı değerlendirmede de hedeflere yönelik “yüzde 5 seviyesindeki uzun vadeli ana hedefte değişikliğe gidilmediğini hatırlatarak, “2012’den beri değişmemiş ama hiçbir zaman da tutturulamamış yüzde 5’lik bir esas hedef, yüzde 16’dan 24’e revize edilmiş bir ara hedef bir de yüzde 26’lık tahmin. Hepsi aynı kuruma ait. Bu yalnızca bana mı ilginç geliyor?” ifadelerini kullandı.,

TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmiş, sıkı para politikası duruşunun korunacağını vurgulamıştı.