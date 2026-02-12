Mahfi Eğilmez’den TCMB’ye uyarı: Yüzde 16 hedefi gerçekçi değil

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Enflasyon Raporu öncesinde beklentisini ve paylaştı. Eğilmez, TCMB’nin değiştirmesi beklenen enflasyon tahminine yönelik değerlendirmesinde, “Yüzde 16'da ısrar Merkez Bankası'nın gerçekleri göremediği kuşkusu yaratır” dedi.

Mahfi Eğilmez’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“Merkez Bankası bu sabah, kurum açısından kamuoyu iletişiminin en önemli aracı olan enflasyon raporunun sunumunu yapacak.

Bu raporun en önemli konusu olarak yüzde 16 olarak açıklanmış bulunan yılsonu enflasyon oranı tahmininin değiştirilip değiştirilmeyeceği öne çıkıyor.

Kasım ve aralık aylarında ertelenen kamu kesimi yönetimindeki fiyat artışlarının bu yıl başında yapılmasıyla ocak ayı enflasyonunun yüksek çıkmış olması, şubat ayında yüksek bir oran beklenmesi enflasyonun bu yılın ilk aylarında baz etkisiyle düşeceği yolundaki bütün beklentileri yıktı ve yılsonu tahminlerini her kesimde yukarı çekti.

Baştan beri büyük bir hayal ürünü olarak ortaya konulan yüzde 16'lık enflasyon oranı tahmininin böyle bir ortamda yakalanma olasılığı sıfır bile değil. Bu durumda Merkez Bankası'nın daha gerçekçi bir enflasyon oranı tahmini açıklaması gerekir. Açıklar mı bilemem ama bir sorunu gidermenin yolu o sorunun gerçek durumunu tespit edip ona göre önlem almaktan geçer.

Yüzde 16'da ısrar Merkez Bankası'nın gerçekleri göremediği kuşkusu yaratır. İnandırıcılığı konusu tartışmalı olan para politikasının bir de gerçeklerden uzak bir oranda ısrar etmesi bu tartışmalı durumu daha da sıkıntılı bir konuma getirir.”