Mahfi Hoca’da enflasyon çıkışı: Tabi kırılmaz!

Mahfi Eğilmez, TCMB’nin enflasyon hedefleri üzerinden yaptığı paylaşımda, beklentilerin kırılmamasına yönelik önemli bir değerlendirmede bulundu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumuna da damgasını vuran enflasyon beklentileri, beklentilerdeki iyileşmenin yavaşlaması, enflasyonda katılık gibi tartışmalara yönelik önemli bir değerlendirmede bulundu.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin enflasyon hedefleri ve tahminlerini sayarak, beklentilerin neden kırılmadığını şu şekilde açıkladı:

“2025 yılı için enflasyon hedefi % 5 idi. Sonra raporlarda hedef % 24 oldu ama TCMB sitesinde % 5'lik hedef halen duruyor. Bir de TCMB'nin yılsonu tahmini var. O da % 31 - 33 aralığı. Sonra? Sonra beklentiler kırılmıyor. Tabii kırılmaz. Önce tutarsızlıkların kırılması gerekir.”

