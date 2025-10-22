Mahfi Hoca'dan faiz ve asgari ücret zammı değerlendirmesi!

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı yayında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapacağı PPK toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararına yönelik beklentisini ve değerlendirmesini Eğilmez şu şekilde açıkladı:

"Faiz yüzde 40,5, enflasyon yüzde 33,3 kabaca 7 puan fark var. Buna bakınca düşürülebilir gibi gözüküyor. İş insanları kredi faizleri düşsün istiyor. Kredi faizleri yüzde 60'lar civarında. Merkez Bankası faizi ne kadar indirirse indirsin onların istediği yeri gelmiyor. Demek ki beklentiler bozuk. Kamunun tahminleri de böyle bir şeyi gösteriyor. Enflasyonun kolay kolay düşmeyeceği beklentisini gösteriyor. Kamuoyu baskısı, iş insanları baskıyla sabit tutabilir mi, orası karışık. Bir tahminim yok ama ben sabit tutmasını öneriyorum. Bu indirimin kredi faizlerine bir etkisi olmuyor. Sabit tutmasında yarar var diye düşünüyorum. Bu ayı pas geçip önümüzdeki döneme bakmakta yarar var. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 32-33 civarında olacağını düşünüyorum."

Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı?

Mahfi Hoca, 2026 yılı asgari ücreti için yapılacak artışla ilgili "2025 başında asgari ücretle 22 bin liralık satın alma gücü vermişiz. Yılbaşındaki kayba geri dönülmesi için yüzde 30 zam yapılması lazım. Onun altı çok da doğru olmaz. İlave bir artış yapmıyoruz sadece 2025 başına geri döndürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Manipülatör olsa Trump gibi davranır”

Altın fiyatlarında son dönemdeki oynaklığa yönelik Eğilmez, "Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarını çok etkiliyor. Çin ile birden yumuşama havasına giriyor, bir bakıyorsunuz sertleşiyor. Herkes altına dönüyor. Çıkış yolu buluruz diyor insanlar altını satıp dövize borsaya yükleniyor. Manipülatör olsa Trump'ın davranışı gibi davranır. Gene bir şey der Trump, yine yükselir" dedi.