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Mahkemeden Elon Musk'ın 100 milyar dolarlık maaş paketine yine ret

ABD'de mahkeme, şirketin hissedarları tarafından onaylanmasına rağmen Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın 100 milyar dolarlık maaş paketinin iptaline ilişkin kararını tekrarladı.

Haber Merkezi
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Mahkemeden Elon Musk'ın 100 milyar dolarlık maaş paketine yine ret
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Cnbc-e'de yer alan habere göre Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını tekrarladı.

McCormick, ocak ayında "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadesini kullanmış, daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

Haziran ayında Tesla hissedarları, Musk'ın iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketi ile şirketin Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullanmıştı.

Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da kararın yeniden değerlendirilmesi için Musk'a avantaj sağlayacağı belirtilmişti.

Bu yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar olan ödeme paketinin değeri, ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından Tesla'nın hisselerinde yaşanan hızlı yükselişle 100 milyar doları aştı.

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