Mahkemeden Trump'a kötü haber: 90 günlük ek süre talebi yargıdan döndü

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin yasaya aykırı bulunduğu belirtilen gümrük vergilerinin iadesini durdurma ya da erteleme talebini geri çevirdi.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin tarifelere ilişkin kararının ardından ithalatçı şirketlerin davanın kesinleştiği gerekçesiyle yaptığı "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" başvurusu üzerine hükmünü açıkladı.

Karara göre, ithalatçıların Uluslararası Ticaret Mahkemesinin aylar önce verdiği iade kararının yürürlüğe konulmasına yönelik talebi yerinde bulundu.

Trump yönetiminin gümrük vergisi iadelerinin durdurulması veya ertelenmesi amacıyla cuma günü sunduğu karşı başvuru ise reddedildi.

Bu karar doğrultusunda mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına hükmedildi ve gümrük vergisi iadelerinin önündeki engel kaldırıldı.

IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmedilmişti

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yürürlüğe koyduğu tarifeler, bazı özel şirketler ile eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025'te açıkladığı kararında, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuş, Temyiz Mahkemesi ise alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak askıya almıştı.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos 2025'te alt mahkeme kararını büyük ölçüde onaylamış, ancak tarifelerin derhal iptal edilmesi talebini reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusu yapması için süre tanımıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine karar vermişti.

Hükümet 90 günlük ek süre talep etmişti

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, gümrük vergisi iade sürecinin son derece karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer işlemlerin yıllar sürdüğünü belirterek, alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla 90 günlük ek süre talep etmişti.

Hükümet avukatları, iade sürecinin kaosa yol açabileceğini savunmuş ve işlemlerin olağan seyri içinde yürütülmesi gerektiğini ifade etmişti.