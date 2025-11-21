Mahmut Arıkan: Asgari ücrete yılda 1 kez zam yapan iktidar; akaryakıta yılın 45’inci zammını yaptı

Arıkan, şunları söyledi:

"Bu gece akaryakıta yılın 45'inci zammı geliyor. Bu iktidar, sadece bu yıl benzine 39, motorine tam 45 kez zam yaptı. Peki, aynı yıl asgari ücrete kaç kez zam yapıldı? Sadece bir kez. Daha basit anlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımızın paylaşımında gördüğümüz gibi, milletimizin kaynakları ile hükümetin akaryakıta yaptığı zam arasındaki fark ortada.

Vatandaştan almaya gelince, zamları otomatiğe bağlayan iktidar, vatandaşa vermeye gelince 'paramız yok' diyor. Akaryakıta neredeyse her hafta zam yapan iktidar, asgari ücrete gelince ise bin dereden su getiriyor. Peki, iktidar, vatandaştan aldığı bu vergileri ne yapıyor? Sular, seller gibi faiz lobilerine aktarıyor.

Türkiye, 2026 bütçesinden faiz lobilerine 2 trilyon 700 milyar lira ödeyecek. Yani, asgari ücretliye, emekliye ulaşmayan kaynaklar yine faiz lobilerine aktarılacak. Bu düzen, zulüm düzenidir. Biz, sizlerle birlikte bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Sizlerle birlikte adil bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz."