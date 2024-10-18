Makarna ihracatında hedef 1,5 milyon ton

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, Türkiye'nin yıl sonu makarna ihracatı hedefinin 1,5 milyon ton olduğunu söyledi.

Göymen, Türkiye'nin dünyada makarna ihracatında söz sahibi olduğunu belirtti. Makarna üretiminde hedeflerini yüksek tuttuklarını aktaran Göymen, şöyle konuştu:

"İlk 8 ayda yaklaşık 984 bin ton ihracatımız gerçekleşti. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 1,5 milyon ton ihracat gerçekleştirmek. Muhtemelen ihracat hedeflerimize ulaşacağız. 8 ayda 640 milyon dolar civarında ihracat yaptık. Güney Amerika, Afrika ve Japonya olmak ihracatta önde olan ülkeler."

Makarna üretiminde ülke olarak önemli işler yaptıklarını aktaran Göymen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretimin iyi yerde olduğunu ifade etti.

'Bu rakamı çok rahat yakalayacağız'

Göymen, şunları söyledi:

"İhracatımız artarak devam edecektir. Çünkü dünyada Türk makarnası olgusu ortaya çıkmaya başladı. Türk makarnasının kalitesi, lojistiği ve insanlar her geçen gün güven duyuyor. Bu yıl 1 milyon 500 bin ton hedefiyle yıla başladık. Gidişatımızı takip ediyoruz. Bu rakamı çok rahat yakalayacağız. Önümüzdeki yıl hedeflerimizi biraz daha büyüterek 1 milyon 650 bin ton olarak belirledik. Bu hedefimize de ulaşacağımızı düşünüyorum."