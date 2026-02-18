MAKFED’den EKONOMİ’ye teşekkür

ANKARA (EKONOMİ)

Ziyarette, sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, küresel risklerin keskinleştiği 2024-2025 döneminin önemli dersler barındırdığını hatırlattı.

Yeni dönemde rekabet dinamiklerindeki değişmeye dikkat çeken Bakır, “Çok kutuplu dünya düzeni, yapay zekâ destekli dönüşüm, yeni güç bloklarının ortaya çıkışı, ticaret savaşları, artan korumacılık ve ikiz dönüşüm, küresel üretim coğrafyasını yeniden şekillendiriyor.” Yorumunu yaptı. Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun bu dönemde kritik önemine işaret eden Zühtü Bakır, Avrupa Birliği’nin MERCOSUR ve Hindistan ile STA imzalaması, sınırda karbon uygulaması ve “Made in Europe” gibi girişimleriyle uyumlu bir yol haritası çizilmesinin önemine vurgu yaptı.

DEİK başta olmak üzere ekonomik kuruluşların AB ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapıcı inisiyatif almalarının kıymetli bir girişim olduğunu anlatan Bakır, Türkiye-AB ekonomik ortaklığının daha dengeli, öngörülebilir ve uzun vadeli bir zeminde ilerlemesi hedefi doğrultusunda kamu-özel sektör diyaloğunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakır ayrıca, bu süreçte sektör medyasının üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.