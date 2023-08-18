Makine ihracatı 7 ayda 16,1 milyar dolar oldu

ANKARA (EKONOMİ) - İhracat verilerini ve sektörü değerlendiren Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, teşvik mekanizmasında yerli ürün mecburiyeti getirilen sektörlerin daha hızlı geliştiğini söyledi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ücret düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları ve vergi artışları gibi yeni maliyetleri yönetmek zorunda olduklarının altını çizerek, kur artışının ihracata olumlu etkisinin henüz kayıpları telafi edemediğini bildirdi. Buna karşılık yeni yatırımlara yönelik pozitif ayrımcılık ve desteklerin süreceğine yönelik açıklamaların imalatçılar açısından çok önemli olduğuna değinen Karavelioğlu, “Eximbank kredilerindeki göreli rahatlama ve Merkez Bankası’nın yatırım reeskont kredilerini yeniden hareketlendirme vaadi de ümit verici” diye konuştu.

Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre 7 ayda ihracat miktar bazında yüzde 5.8 gerilemesine rağmen, değer bazında yüzde 11.1 artış yaşandı. Rusya’ya yapılan ihraçta yüzde 157 artarak 1.5 milyar dolara yaklaşırken, ihracat Almanya’ya yüzde 11.6, ABD’ye yüzde 15.2 arttı.

İhracat Temmuz ayında ise yüzde 19 artarak 2 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracat verisi yüzde 20.6’lık artışla 42.3 milyar dolara çıktı.

Alman Makine ve Ekipman İmalatçıları Birliği’nin (VDMA) raporlarının küresel sektörün teknolojik lideri Almanya’da tehlike çanlarının çaldığını gösterdiğini kaydeden Kutlu Karavelioğlu, “Bunun anlamı şirketlerin ölçek ve cirolarının küçülecek olması, yetişmiş nitelikli personelde istihdam kaybı riskinin ortaya çıkmasıdır” dedi. Benzer gelişmelerin diğer ABD ülkelerinde de görüldüğüne dikkat çeken Karavelioğlu, “Almanya’daki her sorun hem bize sirayet edebilecek riskler hem de yaratabileceği fırsatlar bakımından sektörümüzü çok yakından ilgilendiriyor.” diye konuştu.

“Rusya’ya yaptırımlar sıkılaşıyor”

Rusya’ya yönelik ihracatı da kapsayan yaptırımların giderek sıkılaştığını ifade eden Kutlu Karavelioğlu, “Buna karşılık bazı Avrupalı ülkeler ticaretin rotasını saptırarak ihracatlarını eski Sovyet ülkeleri üzerinden yapıyor. Bizim imalatçılarımızın bu yönteme tevessül etmediklerini dış ticaret verilerimizden görebiliyoruz” dedi. Giderek zorlaşan Rusya ihracatına alternatif olabileceğini düşündüklerı Orta ve Doğu Avrupa için de gayretlerini artırdıklarını anlatan Karavelioğlu, “Romanya, Polonya, Sırbistan, Macaristan’da hızlanan yatırımlardan payımıza düşeni almalıyız. Avrupa’nın üretim ve enerji yatırımları yanında, tarımsal faaliyetlerini de yoğunlaştırdığı bu bölgelerin makina imalatçılarımız için sadece ihracat değil, cazip yatırım fırsatları da sunduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Devletin yatırım teşviklerinde yerli ekipman mecburiyeti koyduğu dalların hızlı geliştiğinin altını çizen Kutlu Karavelioğlu, “Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a, yüksek ve orta-yüksek teknolojili malların ihracat içindeki payının ilk 7 ayda yüzde 36,9’dan yüzde 40,8‘e yükseldiğine ve bunda Temmuz ayında ihracatları yüzde 25 ila 36 arasında artan taşıt araçları, makineler ve elektrikli teçhizatın önemli rolünün olduğuna yönelik açıklamaları için müteşekkiriz. Önceki plan döneminde stratejik ilan edilmiş sektörlerin ülkeye katkısının belirginleşeceği inancındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi sınırlandırmalarında ihracat ve yatırım kredilerinin ayrı tutulmasını makine açısından olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Karavelioğlu, buna karşılık iç talepte yaşanacak yavaşlamanın satışları ve nakit akışını etkileyeceğini belirtti.

Karavelioğlu, enflasyon yüksek seyrederken kurların yine yatay bir seyre girmesinden endişe duymakla birlikte Eximbank kredilerindeki göreli rahatlama ve Merkez Bankası’nın yatırım reeskont kredilerini yeniden hareketlendirme vaatlerinden ümitlendiklerini bildirdi. İthalatın dizginlenmesi gereğine yönelik resmi beyan ve çabalara da atıfta bulunan Kutlu Karavelioğlu, “İthalattan en muzdarip sektör olarak yakından izleyeceğimiz ve destek vereceğimiz konular olacaktır” dedi.