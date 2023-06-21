Makine ihracatı ilk 5 ayda 12 milyar dolar sınırına yaklaştı

ANKARA (EKONOMİ) - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ekonomi yönetiminin resyonel politikalara dönerken, ihracat ve ihracatçıyı önceliklendirmesi gerektiğini bildirdi.

İhracat verilere ve sektörel gelişmelere yönelik değerlendirme yapan MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, en büyük şanslarının sanayide dönüşüm üzerine çalışan Avrupa ülkelerinin hantal yapıları üzerinden çok yol alamamaları olduğunu belirterek, buna karşılık yine de çalışmalarını yoğunlaştırmak zorunda olduklarını söyledi.

Karavelioğlu’nun verdiği bilgilere göre 5 ay sonunda serbest bölgeler dahil toplam ihracat 11.7 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayında değer bazında yüzde 33.5, miktar bazında ise yüzde 12.7 artan ihracat 2.4 milyar dolar oldu. Kg başına ortalama birim fiyat 7 doların üzerinde seyrederken, Almanya ve Rusya’ya yapılan ihracatın kg değeri 10 dolar, ABD’ye yapılan ihracatın birim değeri ise 12.3 dolara çıktı.

Karavelioğlu, 5 ayda sağlanan 1.1 milyar dolarlık artışın yarısından fazlasının Rusya’ya yapılan ihracat artışından kaynaklandığını bildirirken, bu başarıyı Avrupa’ya yapılacak yeni başarı hikayesiyle desteklemek üzere çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye’de yönetim istikrarının sağladığı avantajlarla önümüzdeki 5 yıl içinde neler yapılması gerektiğine odaklanılmasının önemine işaret eden Kutlu Karavelioğlu, Yeşil Dönüşüm Destek Programı gibi düzenlemelerin hızlanarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

“Üyelerimizin S-Reyting almaları için gerekli altyapıyı kuruyoruz”

Tüm sanayi kollarını yakından ilgilendiren REACH Tüzüğü'nün, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından onaylandığını belirten Karavelioğlu, “Çevreye zararlı on bine yakın maddenin yasaklanmasını öngören ancak teknolojik alternatiflerine ve geçiş sürecine dair öngörüler içermeyen bu tüzük, imalat sanayiinde büyük bir belirsizliğe neden oldu” dedi.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizmasına yönelik CBAM mevzuatını da yayınladığı bilgisini veren Karavelioğlu, “Raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş döneminin 1 Ekim 2023 itibarıyla başlaması bekleniyor. Biz de bir yandan Ticaret Bakanlığımızın ikincil mevzuat önerisi ve eklerine ilişkin istişare sürecine katkı vermeye çalışırken, bir yandan da üyelerimizin S-Reyting almaları için gerekli altyapıyı kuruyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Rasyonel politikalar dönüş ithalatın üretime dönüşü hızlandırır”

Uluslararası normlara geri dönüşü ifade eden politika değişikliğine gidilirken, ihracatın ve ihracatçının önceliklendirilmesi gerektiğine değinen Kutlu Karavelioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyon yüksek seyrederken, çoklu döviz kurları oluşmuş, kestirilemez döviz talepleri sıkıntı yaratır hale gelmişti. Ölçeklerini korumak mecburiyetinde olan imalatçılar dış pazarı kaybetmemek üzere iç pazardan beslenirken, iç pazarda mecburen yükselen fiyatlarla büyük marjlar sağlayan ithalatçılar, fazla süremeyeceği belli olan bu fırsatı daha fazla mal getirerek değerlendiriyorlardı. Ekonomide rasyonel zemine dönüş olarak ifade edilen yeni modelin; son bir yılda oluşan fiyatlama dengesizliklerini ortadan kaldıracağına ve ithalattan üretime dönüşü hızlandıracağına inanıyoruz”

“Güvenin artması yatırımları hızlandırır”

Bu sürecin döviz dengesi sağlanarak dış ticaret açığının kontrol alınmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Kutlu Karavelioğlu, “Faiz oranlarında olası artışların, kredi politikasında sıkılaşmanın, kamu harcamalarında tasarrufun ve TL’nin gerçek değerine ulaşmasının iç talebi sınırlayarak iktisadi faaliyetlerde bir yavaşlamaya yol açacağının farkındayız. Burada önemli olan seçici kredi politikasının sürmesi, ihracatın ve yatırımların bu şekilde desteklenmeye devam edilmesi” diye konuştu.

Karavelioğlu, güvenin artmasının ise ertelenmiş makine ve teçhizat yatırımlarını hızlandıracağı öngörüsünde bulundu.