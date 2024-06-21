Makine ihracatından ilk beş ayda 11,7 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, 2,5 milyar dolar seviyesinde rekor makine ihracatının yapıldığı mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 seviyesinde, bir önceki aya göre ise yüzde 31,4 ihracat artışı sağlandı.

Mart ve nisan aylarında yaşanan düşüşün büyük ölçüde giderildiği mayısta, Türk makine sektörünün en büyük 5 ihracat pazarından ABD'de geçen mayısa göre yüzde 70,3 artış gözlendi.

İçten yanmalı motor ve aksamı ihracatının yüzde 15,2 arttığı bu dönemde, tarım ve ormancılık makineleri, takım tezgâhları ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde ihracat artışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30’un üzerinde gerçekleşti.

Türbin ve turbojetlerin ihracatı ise ABD'de sağlanan rekor artışın ana unsuru oldu.

"ABD'ye makine ihracatımız yıllık 2,5 milyar dolara yaklaşacak"

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, FED’in uyguladığı yüksek faiz ortamına rağmen, başkanlık seçimi öncesinde ekonomide çarkların hızlı dönmeye devam ettiği ABD’nin, yılın geri kalan kısmı için makine siparişlerinin en hızlı arttığı pazar olacağını bildirdi.

Ekonomisindeki her türlü gelişmenin sektörü doğrudan etkilediği Almanya’nın, resesyondan çıkışına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü anımsatan Karavelioğlu, "Büyük ölçüde inşaat sektöründeki sıkıntılar nedeniyle Almanya sanayi üretimi üst üste iki aydır geriliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ithalatı geçen yıla göre yüzde 3 gerileyen Almanya'daki durum dikkate alındığında, ihracatımızı koruyarak pazar payımızı artırabilmiş oluşumuz büyük başarı." yorumunu yaptı.

"Son dönemde birkaç Avrupa ülkesinde birden gündeme gelen erken seçim tartışmalarıyla endişeler artsa da ECB’nin faiz indirimlerine bağlı olarak beklenen canlanmanın makine ihracat verilerimize olumlu yansıyacağı muhakkak." diyen Karavelioğlu şöyle devam etti:

"Avrupa’nın kırılganlığının arttığı bu dönemde, bir yandan Rusya’ya yönelik yaptırımlar da söz konusu olunca ihracatçımız gözünü ABD pazarına çevirdi. ocak-mayıs döneminde ihracat düşüşü yaşanan Rusya’nın payı azalırken, 750 milyon dolar makine ihraç edilen ABD’de yüzde 14,7 artış sağlandı. Bu hızda devam ederse, serbest bölgelerden de önemli sevkiyat yapmakta olduğumuz ABD’ye makine ihracatımız yıl sonunda 2,5 milyar dolara yaklaşacaktır."

Makine sektöründeki ihracat verilerinin İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye İhracat İklimi Endeksi ile de uyumlu sonuçlara işaret ettiğini belirten Karavelioğlu, İSO’nun raporunda, tedarikçisi olunan ülkelerdeki ekonomik aktivitelerin hareketlenmeye başladığı, dış talepte iyileşme işaretlerinin görüldüğünü aktardı.

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Fakat yeni dönemde ülkelerin mali politikaları kadar önemli bir belirleyen de dış politikaları olacaktır. Örneğin Rusya ile Çin arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, Rusya’da büyük zahmetlerle kurduğumuz ve son dönemde yaptırımlar nedeniyle sekteye uğrayan ticari bağlantılarımızı zayıflatıp makine varlığımızı olumsuz etkileyecektir. Bu devasa pazarı Çin’e kaptırmanın huzursuzluğunu yaşayan Batılı işletmeler için, Rusya’ya makine ihracatı konusunda yeni arayışlar gündeme gelecektir."

"Kur avantajına rağmen makine ithalatındaki gerileme olumlu”

Karavelioğlu, finansman maliyetlerinin çok yükseldiği bu dönemde sanayicinin harcama iştahındaki azalmayı farklı göstergelerden takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9 oranında arttığı ilk çeyreğin ardından TÜİK sanayi endeksinin üretimde daralmayı işaret ettiği nisanda, sermaye malı üretimi yüzde 11,4 düşerken makine ve ekipmanların onarım ve kurulum harcamaları yüzde 19,1 arttı. Çelişkili gibi görünen bu durum, hem mevcut makine parklarının teknolojik bakımdan eskimiş dahi olsalar elden geçirilerek bir müddet daha kullanılacağını hem de ithalata karşı bir zemin kaybını ifade ediyor."

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin makine teçhizat yatırımlarının 483 milyar dolara ulaştığı son 4 yılda 177 milyar dolarlık makine üretildi, 146 milyar dolar tutarında makine ise ithal edildi. Makine ithalatının servis ve yedek parça konularında bağımlılık oluşturduğuna dair uyarımızı sık sık tekrarlamıştık. Ticaret Bakanlığımız, aylık açıklamalarıyla dış ticaret açığı ve ithalat verilerindeki iyileşmeler konusunda kamuoyunu aydınlatmayı sürdürüyor. Ocak-mayıs döneminde elektrikli ve elektriksiz makine ithalatında yüzde 2,8’lik azalma görülüyor. Değerli TL’nin ihracatçının rekabet gücünü sınırladığı ama ithalatı kolaylaştırmakta olduğu bir dönemde yeni ithalat rejimi ile sağlanan bu gerilemeyi olumlu görüyoruz."