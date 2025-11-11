Makine İhtisas OSB, Senegal’in sanayi planına ilham kaynağı oldu

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Türkiye’nin sanayi yapılanmasını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında heyet, bölgedeki üretim tesislerini gezerek yatırımlar, üretim kapasitesi ve ihracat süreçleri hakkında bilgi aldı. “Örnek OSB modeli” olarak seçilen GOSB ve Makine İhtisas OSB’nin yönetim yapısı, üretim disiplini ve kümelenme anlayışı, heyet tarafından dikkatle incelendi. Saha gezisinin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Diop, Türkiye’nin sanayi planlamasından ve OSB modelinden büyük ölçüde etkilendiklerini belirtti. Diop, “Türkiye’nin bu kadar organize, planlı ve üretim odaklı bir sanayi altyapısına sahip olmasından gerçekten etkilendik. Makine İhtisas OSB, ülkemizde kurmak istediğimiz sanayi bölgeleri için güçlü bir örnek teşkil ediyor” dedi.

Senegal’in yatırım potansiyeline de değinen Diop, “Senegal’de elektrikli pompalar üretilmiyor. Buradaki yatırımcılar ülkemize gelerek hem bize hem dünyaya ihracat yapabilir. Ülkemizde petrol, doğalgaz, demir ve fosfat gibi değerli yer altı kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklar yatırımcılar için önemli fırsatlar sunar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sanayi deneyiminin kendi ülkeleri için yol gösterici olacağını dile getiren Diop, “Türkiye’nin tecrübesi bizim için çok önemli. Biz de ulusal bir master plan oluşturarak tarım, hayvancılık, balıkçılık, otomotiv, tekstil ve eczacılık gibi alanlarda gelişim sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin planlama anlayışını örnek alacağız” ifadelerini kullandı. Toplantının ev sahiplerinden Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu ise, heyete Makine İhtisas OSB’nin yapısı, yönetim modeli ve faaliyet alanları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Silahtaroğlu, OSB’nin kuruluş amacını ve sanayicilere sunduğu avantajları anlattı.

Teknik eğitimin önemine de vurgu yapan Silahtaroğlu, “Senegal’de 10 adet teknik lise bulunduğunu öğrendim. Tavsiyem bu sayıyı 1000’e çıkarmaları. Teknik ve ara eleman yetiştirmek, bir ülkenin sanayi geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Türkiye bu konuda yıllar içinde ciddi bir deneyim kazandı; benzer bir model Senegal’de de uygulanabilir” ifadelerini kullandı.