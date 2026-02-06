Makine sektörü Bursa’nın rekabet gücünü taşıyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’da makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 8. ve 35. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’nda bir araya geldi. BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 700’ü aşkın makine sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün sanayi, üretim ve ihracat odaklı kalkınma modelinin temel taşı olduğunu vurguladı.

BTSO olarak bu farkındalıkla hareket ettiklerini belirten İbrahim Burkay, “Üretimle, sanayiyle ve ihracatla kalkınmayı hedefleyen her ülkenin kendine yetebilen yerli ve milli teknolojiye sahip olması gerekiyor. Aksi halde küresel rekabette varlığınızı sürdürebilmeniz mümkün değil. Makine sektörümüz de bu anlamda stratejik bir konuma sahip. Biz stratejik planlarımızda bunu çok net ortaya koyduk ve makine sektörünü en başa yazdık” diye konuştu.

“Her sektörde ayak izi var”

Makine sektörünün yalnızca kendi alanıyla sınırlı olmadığını, savunma sanayinden havacılığa kadar pek çok sektöre doğrudan etki ettiğine işaret eden Burkay, dünyadaki makine ihracatına ilişkin veriler paylaştı. Başkan Burkay, “Bugün dünyadaki toplam makine ihracatının yüzde 60’ını yalnızca 5 ülke gerçekleştiriyor. Bu ülkeler aynı zamanda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ına sahip. Çünkü makine olmadan üretim olmaz. Üretmek istiyorsanız, mutlaka makineye sahip olmanız gerekir. Kendi alanının dışında birçok alana hitap eden savunma sanayinden havacılığa, enerjiden otomotive kadar pek çok alanda sizlerin emeği, ayak izi var. Bu sektör bu yüzden çok kıymetli. BTSO olarak bu sektörün öneminden farkındayız. Bu vizyonla projeler geliştiriyor, sektörlerin yurt dışına açılmasına yönelik çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.