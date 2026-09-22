Ocak-Ağustos makine ihracatı 18.8 milyar dolara ulaştı

ANKARA(EKONOMİ)

İhracat verilerini değerlendiren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, sektörün imalat, gıda, sağlık ve sivil savunma gibi hayati alanlar üzerinde kaldıraç etkisi bulunduğunu belirtirken, kamu kurumlarının birikimini birikimini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın vizyonunda, tek bir merkezde birleştirecek bir ‘Makine Sanayi Strateji Başkanlığı’ oluşturulmasını önerdi.

Makine ihracatının 18.8 milyar dolar olduğu Ocak-Ağustos döneminde Almanya’ya yapılan ihracatın yüzde 7.8 artarak 2.2 milyar doları aştığını dile getiren Sevda Kayhan Yılmaz, ABD’e olan ihracatta yüzde 29.4 artış olduğunu, buna karşılık Irak ve Rusya pazarlarında yüzde 30’un üzerinde daralma olduğunu kaydetti.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasının üretim üzerindeki maliyet baskısını kalıcı yüke dönüştürdüğünü dile getiren Yılmaz, “Ana pazarımız Avrupa'da, bilhassa da kıtanın lokomotifi Almanya'da artan ekonomik baskılar, otomotiv gibi geleneksel sanayi kollarının üretimini daraltıyor. Batı’da endüstriyel dönüşüm için sancılı bir yeniden yapılanma yaşanırken, Çin’in ihracatını yüzde 25 gibi agresif bir oranda artırarak baskısını artırması küresel rekabeti asimetrik bir boyuta taşıyor.” Dedi.

OVP’deki yatırıma yönelik unsurları destekleyen Sevda Kayhan Yılmaz, ihracat teşviklerinde faaliyet kârı ve net katma değerin esas alınmasını önerdi.

Yılmaz, “Yüksek faizlerin ve kur dalgalanmalarının yaşandığı, kambiyo zararları ile finansman maliyetlerinin işletme bilançolarını ciddi şekilde aşındırdığı bir dönemde, net kârlılık sanayicinin gerçek üretim gücünü yansıtmaktan uzak” diye konuştu.

“Üst akla ihtiyacımız var”

Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının tek omurgası olan makine sektörünün geleceğinin daha bütüncül anlayışla şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Teknolojik trendlerin ve küresel rekabetin benzeri görülmemiş bir hızla değişmesi, farklı çatılar altında başarıyla yürütülen bu faaliyetlerin tek bir stratejik vizyon etrafında birleştirilmesini zorunlu kılıyor. Gelişmeleri önceden okuyan, KOBİ’lerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonundan şirketlerimizin dünya ölçeğinde markalaşmasına kadar uzanan politikaları koordine edecek bir üst akla ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yılmaz bu noktada ‘Makine Sanayi Strateji Başkanlığı’ oluşturulmasını gereklilik olarak gördüklerini aktardı.