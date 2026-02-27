Makro politikaların mikro düzeyde desteklenmesi çok önemli

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası şubat ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fiyat istikrarından taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Özgener, sanayi ve ticaretin ayakta kalabilmesi için makro politikaların mikro düzeyde desteklenmesinin önemine işaret etti. Özgener, “Enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeden, üretimde yaşanan sıkıntıların sürdürülebilir şekilde çözülmesi mümkün değil. Ancak bu süreçte sektör ve bölgeler arasında ortaya çıkan maliyet farklarının da hedefli politikalarla dengelenmesi gerekiyor” dedi.

Küresel ekonomide çok taraflı iş birliğinden stratejik rekabete geçilen yeni bir dönemin yaşandığını söyleyen Özgener bu sürecin büyüme potansiyelini zayıflattığını, maliyet baskılarını kalıcı hale getirdiğini ve fiyat istikrarını daha oynak bir yapıya sürüklediğini belirterek, “Küresel koordinasyonun zayıflaması, finansman maliyetlerinin yükselmesi ve ticarette rekabetin sertleşmesi şeklinde etkiler yaratıyor” dedi.

Sıkı duruş fiyat istikrarı için gerekli

Türkiye’de yaklaşık 31 aydır uygulanan dezenflasyon programına da değinen Özgener, enflasyonun düşüş eğiliminde olmasına rağmen hedeflerin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Para politikasındaki sıkı duruşun fiyat istikrarı açısından gerekli olduğunu vurgulayan Özgener, “Ancak bu durum, finansal koşulların reel sektör üzerindeki baskısını artırıyor. Üretim, yatırım ve istihdam kararları zorlaşıyor. İş dünyasının bu süreçte dile getirdiği kaygılar son derece haklı” diye konuştu.

Dezenflasyon programının süresine ve finansal sıkılığın sanayi üzerindeki etkilerine değinen Özgener, sanayide kalıcı kapasite kaybı riski bulunduğunu söyleyerek, “Finansmana erişim zorlaştı. Yüksek işletme sermayesi ihtiyacı, reel kur baskısı ve iç talep daralması üretimi baskılıyor. Özellikle emek yoğun ve KOBİ ağırlıklı sektörlerde bu baskı daha belirgin” dedi.

Enflasyonla mücadelenin gerekli olduğunu vurgulayan Özgener, bu süreçte sanayi yapısının korunmasının da kritik olduğuna dikkat çekti. Özgener, “Enflasyonu düşürmeden kalıcı çözüm olmaz. Ancak bazı sektörlerin sistem dışına itilmesi uzun vadede kapasite kaybına, tedarik zinciri kırılmalarına ve istihdam kaybına yol açar. Bu nedenle fiyat istikrarı hedefinden vazgeçmeden, geçiş sürecinde üretimi koruyacak hedefli mikro politikalar devreye alınmalı” ifadesini kullandı.