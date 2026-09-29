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Mal varlıklarına tedbir konmuştu: Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel ve kardeşine yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında, malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve kardeşi Enver Geçgel hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.

Haber Merkezi
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Mal varlıklarına tedbir konmuştu: Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel ve kardeşine yurt dışı yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in mal varlıklarına tedbir konulmuştu.

Yurt dışı çıkış yasağı geldi

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre; Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu.

5,2 milyar dolarlık servet

Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle son dönemde servetini hızla artıran iş insanlarından biri. Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi.

Nisan sonunda 3,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi oldu ve Mayos başında serveti 4,1 milyar dolara ulaştı. Serveti şu an ise 5,3 milyar dolara yükseldi.

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