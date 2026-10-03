Malatya Ticaret Borsası’nda Ramazan Özcan güven tazeledi

Malatya Ticaret Borsası’nın hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde 7 meslek grubunda sandıklar kuruldu. Yaklaşık bin aktif ve pasif üyesi bulunan borsada, seçme ve seçilme yeterliliğine sahip yaklaşık 600 üye sandık başına gitti. Tek listeyle gerçekleştirilen seçim sonucunda mevcut Başkan Ramazan Özcan, güven tazeleyerek üçüncü dönem için yeniden başkanlığa getirildi.

"Depremlerin ardından normal hayata dönüş hızlandı"

6 Şubat depremlerinin ardından kentte normalleşme adımlarının hız kazandığını kaydeden Özcan, Borsa olarak kentin imarı ve ekonomik sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde meclis ve yönetim kurulu seçimlerinin de tamamlanacağını belirten Özcan, yeni dönemde kentin tarım ve hayvancılıktaki ihtiyaçlarını belirleyerek lobi faaliyetlerine ve saha çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi. Seçimlerde kendisine ve ekibine gösterilen teveccühten dolayı üyelere teşekkür eden Özcan, "Üyelerimiz bize iki dönem güvendi, bir dönem daha bu güveni tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz. Alınan kararların ve seçim sonuçlarının memleketimize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu