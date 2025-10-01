Malatya’da ekmeğe ekmeğe zam yapıldı

Malatya’da ekmek fiyatlarına bugünden itibaren zam yapıldı. Yeni düzenlemeye göre pide ekmeğin fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, maliyet artışlarının zammı kaçınılmaz kıldığını ifade ederek, “Aslında zam oranı yüzde 50 olmalıydı, ancak bunu yüzde 20 ile sınırlı tuttuk” açıklamasında bulundu.

Malatya'da ekmeğe zam yapıldı. Una, yakıta, kiraya gelen zamlar nedeniyle yüzde 50 olması gereken zammı yüzde 20 ile sınırlı tuttuklarını belirten Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, şunları söyledi:

“Vatandaş haklı olarak tepkili olabilir ama bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz mecburiyetten bu zamları yapıyoruz. Una gelen zam yüzde 50’dir. Mayaya bu ay başında aldığım duyumlara göre yüzde 100 zam geliyor. Maya o kadar da fazla bir maliyeti yoktur ama o öyle değil. Bizim hammaddemiz undur, yakıttır. Biz imkânımız dâhilinde hep zam yapmamaya çalıştık. ‘Deprem bölgesiyiz, zam almayalım’ dedik. Ama artık gücümüz kalmadı, yapmak zorunda kaldık bu zamları.”

"Yani böyle ucuza işçi bulup çalıştıramıyoruz"

Büyükelçi, somun ekmeğinin de 15 liraya satılabileceğini belirterek, “Tabii biliyorsunuz 7 liraya veren de var. Onlar hepsi üretimi makinayla yapıyor. Pide ekmeğini hep emekle yapıyoruz. İşçilik almış başını gidiyor. İşçi bulamıyoruz. Yani böyle ucuza işçi bulup çalıştıramıyoruz, öyle bir şey yok” dedi.

Yılbaşından sonra asgari ücrete gelecek zammın fiyatları etkileyeceğine dikkat çeken Büyükelçi, “Pidenin hakkı 20 liradır, vatandaş da bunu bilsin. Şu anda yine fedakârlık yapıyoruz. İşçiden kesiyoruz, kendimizden kesiyoruz. Böyle direnmeye, ayakta durmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.