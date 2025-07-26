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Malatya’da karpuz ve kavun, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Malatya’da karpuz ve kavun hasadı başladı. Yaşanan don felaketi nedeniyle kayısıda yaşanan rekolte kaybıyla zor günler geçiren üreticilerin, kavun ve karpuzdan elde ettikleri verimle yüzleri güldü.

Haber Merkezi
İHA
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Malatya’da karpuz ve kavun, üreticisinin yüzünü güldürüyor
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Türkiye’nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatya’da, bu yıl etkili olan don felaketi nedeniyle birçok üretici büyük zarar gördü. Özellikle kayısı üretiminde ciddi rekolte kayıpları yaşanırken, baraj kenarları ve bazı lokal bölgelerde yetişen ürünler dışında çoğu bahçede istenilen verim alınamadı.

Karpuz ve kavunda yüksek verim

Kentteki kayısı üretiminin önemli merkezlerinden Akçadağ ilçesindeki çiftçilerin yüzünü ise kavun ve karpuz güldürdü. İlçeye bağlı Karakıpnar ve Ilıcak mahallelerindeki üreticiler, kavun ve karpuz tarlalarında yoğun bir hasat dönemine başladı. Yaklaşık 600 dönümlük alanda üretim yapan çiftçiler, bu yılın ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti.

"Karpuzun kilogramını toptan 3 TL’den, kavunu ise 12 TL’den satışa sunuyoruz"

Üretici Burak Ata, profesyonel üretim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bereketli ve verimli bir sezon geçiriyoruz. Ürün kalitesi oldukça yüksek. Karpuzun kilogramını toptan 3 TL’den, kavunu ise 12 TL’den satışa sunuyoruz. Ürünlerimize talep yoğun" diye konuştu.

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