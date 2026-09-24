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Malatya'daki Tosunbükü Kaynağı Kaptajı koruma alanı ilan edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Tosunbükü Mahallesi'ndeki içme ve kullanma suyu temin eden kaynağın koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Malatya'daki Tosunbükü Kaynağı Kaptajı koruma alanı ilan edildi
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Devlet Su İşlerinin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Tosunbükü Mahallesi'ndeki Tosunbükü Kaynağı Kaptajı, bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.

Kaptaj, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, içme suyu kaynağı olarak koruma altına alındı.

Belirlenen bölgenin korunması amacıyla kaynağın etrafında "mutlak koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

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