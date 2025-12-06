Malatya’dan Çin ve Hindistan’a milyon dolarlık mermer ihracatı gerçekleşti

Akçadağ ilçesi Hançerli-Keller bölgesinde yaklaşık 4 yıldır mermer üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Abdulkadir Yıldız, aylık 4 ila 5 bin ton civarında üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Çin, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz"

Yıldız, yapılan üretimin kent ekonomisine toplamda 15 ila 20 milyon dolar arasında katma değer kazandırdığını ifade ederek, üretilen mermerlerin bir bölümünün iç piyasaya sunulduğunu önemli bir kısmının ise Çin, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından üretim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek bölgedeki çalışmaların hem istihdama hem de ihracata katkı sunduğunu söyledi. Ulutaş, sürdürülen çalışmalara belediye olarak destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.