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Malezya, 18 yaş ve üzerindekilere nakit yardımı yapacak

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, artan hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara nakit yardımı yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Malezya, 18 yaş ve üzerindekilere nakit yardımı yapacak
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Malay Mail'in haberine göre, Başbakan Enver, artan hayat pahalılığıyla mücadele için yeni önlemler açıkladı.

Enver, 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların, tek seferliğine 24 dolarlık maddi yardım kartı alacağını duyurdu.

Karttaki bakiyenin 31 Aralık'a kadar kullanılması gerektiğini belirten Enver, uygulamanın ülke çapında 4 binden fazla mağazada kullanılabileceğini ifade etti.

Enver, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonun üzerinde olduğunu işaret ederek söz konusu yardımın 22 milyondan fazla vatandaşa fayda sağlamasının beklendiğini kaydetti.

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