  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Malezya menşeli firmaya 'yeni ihracatçı için gözden geçirme' soruşturması 
Takip Et

Malezya menşeli firmaya 'yeni ihracatçı için gözden geçirme' soruşturması 

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca, "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatı kapsamında Malezya menşeli "Power Fabric SDN. BHD." adlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malezya menşeli firmaya 'yeni ihracatçı için gözden geçirme' soruşturması 
Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Malezya menşeli "Power Fabric SDN. BHD." firması, "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk incelemede firmanın, dampinge karşı vergiye konu malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bulguya ulaşılamadığı ve önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği ve Türkiye'ye ilk ihracatını bu yılın nisan ayında başlattığı belirlendi.

Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca, söz konusu ürünün ithalatına ilişkin firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi.

Ekonomi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Kamu mal alımında yeni dönem! Bakan Şimşek'ten açıklama: Sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak
Kamu mal alımında yeni dönem