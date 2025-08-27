  1. Ekonomim
  Malezya menşeli kontrplak firmasına 'yeni ihracatçı için gözden geçirme' soruşturması açıldı
Malezya menşeli kontrplak firmasına 'yeni ihracatçı için gözden geçirme' soruşturması açıldı

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, kontrplak ithalatı kapsamında Malezya menşeli "Mentakab Veneer and Plywood SDN. BHD." adlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılmasına karar verildi.

Malezya menşeli kontrplak firmasına 'yeni ihracatçı için gözden geçirme' soruşturması açıldı
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya merkezli Mentakab Veneer and Plywood SDN. BHD. firması, Çin menşeli "kontrplak" ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk incelemede, söz konusu firmanın, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bir bulguya ulaşılamadığı ve önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği ve Türkiye'ye ilk ihracatının geçen yılın ocak ayında başladığı tespit edildi.

Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca söz konusu ürün ithalatına ilişkin firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılmasına karar verildi.

Ekonomi
