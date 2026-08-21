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Mali müşavirler için yeni karar: Elektronik tutanak süresi uzatıldı

Yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarına eklenen karşıt inceleme tutanaklarını Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderme süresinin 1 Temmuz 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Mali müşavirler için yeni karar: Elektronik tutanak süresi uzatıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına Eklenen Karşıt İnceleme Tutanaklarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, yeminli mali müşavirler tarafından Dijital Vergi Dairesi üzerinden yüklenen yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına eklenen karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, karşıt inceleme tutanaklarının zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin daha önce 1 Temmuz 2026 olarak belirlenen tarih, 1 Temmuz 2027 olarak güncellendi. Tebliğ, 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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