Mali müşavirler iş olanaklarını depremzede meslektaşlarıyla paylayacak

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) depremden etkilenen meslektaşları için “İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı.

TÜRMOB’dan yapılan açıklamada depremden etkilenen 11 ilde bir çok mali müşavir bürosunun kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu belirtilerek, bu kampanyanın ofis ve müşterilerini kaybeden meslektaşlarının çalışma yaşamlarının devam etmesi için düzenlendiği bildirildi.

Kampanya kapsamında, depremden etkilenen mali müşavirlerin çalışma hayatına devam edebilmesi için iş talebi olan mali müşavirlere çalışma imkanı yaratılacak. Mali Müşavirler işyerinin veya ofisinin iş olanaklarını depremden etkilenen meslektaşlarıyla paylaşacak. Kampanya başvuruları, https://ebirlik.turmob.org.tr/dayanisma/isarkadasim adresinden yapılabilecek.