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Mali müşavirlere soruldu! Vergide adalet anketinden çarpıcı sonuç

Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneği tarafından 10 ilde yapılan ankete katılan 300 mali müşavirin büyük çoğunluğu, vergi sistemine ilişkin olumsuz görüş bildirdi. Ankette yer alan "Ülkemizde adil bir vergi düzeni olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna, 265 mali müşavir "Hayır" yanıtını vererek mevcut vergi düzeninin adil olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Haber Merkezi
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Mali müşavirlere soruldu! Vergide adalet anketinden çarpıcı sonuç
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Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneği’nin (UVEM-DER), on ilde yaptırdığı anket, mali müşavirlerin Türkiye’deki vergi sistemini adaletli bulmadığını ortaya koydu.

UVEM-DER, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Van, Samsun, Antalya, Muğla ve Malatya illerinde yaşayan 300 mali müşavirin katılımıyla anket yaptı.

Mali müşavirlere, "Ülkemizde adil bir vergi düzeni olduğuna inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılan 265 mali müşavir "Hayır adil bir vergi sistemi yok", 15 mali müşavir "Evet sistemin adil olduğuna inanıyorum", 8 mali müşavir "Net görüşüm yok", 12 mali müşavir de "Hiçbir zaman adil olmadı" şeklinde yanıt verdi.

"Verginin adil olmadığını söylediler"

UVEM-DER Genel Başkanı Faruk Güçlü, mali müşavirleri ankete verdiği yanıtı değerlendirdi.

"Cumhuriyet döneminde en adil olmayan dönem son beş yıllık uygulamalardır" diyen Güçlü, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan günümüze 600'ü aşan vergi türü uygulanmış ancak adil vergi düzeni kurulamadığı gibi pek çok iç isyana da neden olan uygulamalar olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında aşar vergisi çok tartışılmış ve kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en adil olmayan dönem son beş yıllık uygulamalardır. Gelir İdaresi ile mükellef arasında köprü konumunda olan mali müşavirlere sorduk onlarda verginin adil olmadığını söylediler. Mükellefi boş beyanname vermeye zorlayıp ondan da damga vergisi almak hukukun temel kurallarına ve vergi tekniğine de aykırıdır."

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