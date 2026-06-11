Maliye, esnaf ve vatandaşa nefes aldıracak çalışmayı bitirdi: 1 milyon TL limiti 10 kat artırıldı!

Berna BÜYÜKBAYRAK

Vergi dairelerine borcu bulunan milyonlarca mükellefi ilgilendiren ve kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin tebliğin son şekline ekonomim.com ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen tebliğ taslağında, borçlar mükellefin borç ve ödeme dengesi durumu göz önüne alınarak 36 ay, 48 ay ve 72 ay olarak taksitlendirilecek.

KDV ve BSMV borçları için ise azami 12 taksit uygulanacak.

İl özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bunların bağlı kuruluşları için ise daha uzun vadeli ödeme seçenekleri getirilecek ve bu kapsamda borçlar 70 taksite kadar yapılandırılabilecek.

Limit 10 milyon TL'ye yükseltiliyor

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki kapsamında 1 milyon TL olan teminatsız tecil tutarının 10 milyon TL’ye çıkarılmasına yönelik hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı Taslağı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Böylece teminatsız taksitlendirilecek tutar miktarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Faiz oranı enflasyonun altında belirlendi

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri uygulanacak faiz oranı oldu. Halen yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, halen yüzde 32 olan enflasyon faizinin de altına çekilerek yüzde 29'a düşürüldü.

Böylece kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde uygulanacak faiz oranı hem piyasa beklentilerine hem de enflasyon oranlarına yakın ancak daha düşük seviyede tutulmuş olacak.

Hangi borçlar kapsama girecek?

Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile öncesine ait bulunan kamu alacaklarının tamamına yakınının taksitlendirilmesi öngörülüyor.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamına alınacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında bırakılacak.

Borçluların yüzde 99'u teminatsız yararlanabilecek

Düzenleme ile en önemli değişikliklerden biri de teminat uygulamasında yaşanacak.

Teminatsız taksitlendirme limitinin 10 milyon TL'ye çıkarılması halinde vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma imkanından yararlanabileceği belirtiliyor.

Borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.

Başvurular elektronik ortamda, doğrudan vergi dairelerine veya posta yoluyla yapılabilecek.

Ödemeleri devam eden ya da başvurusu yapılmış olmakla birlikte inceleme aşamasında bulunan mevcut taksitlendirmelerin de yeni düzenlemeden yararlanabilmesine imkan tanınacak.

Planlamaya göre ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlayacak. Sonraki taksitler ise aylık dönemler halinde tahsil edilecek.

İşte düzenlemenin öne çıkan maddeleri

• Kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde azami süre 72 aya çıkarılıyor (borç durumuna göre 36-48-72 ay olacak)

• Teminatsız taksitlendirme limiti 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltiliyor

• Tecil faiz oranı yüzde 39’dan yüzde 29’a indiriliyor

• Faiz oranı enflasyonun altında seviyede belirleniyor

• Standart taksitlendirme 36 ay, zor durumda 48 ay, çok zor durumda 72 aya kadar uygulanacak

• KDV ve BSMV borçları en fazla 12 taksitte ödenecek

• Belediyeler ve bağlı kurumlar için 70 taksite kadar yapılandırma imkanı sağlanacak

• ÖTV, geçici vergi ve bağlantılı alacaklar kapsam dışında bırakılıyor

• 10 milyon TL’yi aşan borçlarda aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek

→ Başvuru süresi 31 Ağustos 2026 olarak belirleniyor.

→ İlk taksit ödemeleri Eylül 2026’da başlayacak.