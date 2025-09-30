Maliye harekete geçti! 'T' plakalı Ferrariler mercek altında

  1. Ekonomim
Maliye usulsüz kullanılan 'T' plakalı Ferrarilerin peşine düştü. Bazı şirketlerin, yurt dışından "yolcu beraberinde taşıt uygulaması" kapsamında geçici olarak getirilen Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks taşıtları burada kullanıma sunduğu belirlendi. Maliye müfettişleri, vergisi ödenmeyen bu taşıtları prototip ve test amaçlı araçlar için verilen "T" plaka ile kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

Yurt dışından getirilen araç Türkiye'de 24 ay kalabiliyor

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor.

Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor.

Lüks araçlarla uygulama suistimal edildi

Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

'T' plakalı Ferrariler mercek altında

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plaka ile kullanıldığı saptandı.

Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

