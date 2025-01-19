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Maliye, kaçak elektronik sigarayı radarına aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yasadışı e-sigara satışlarına karşı yürüttüğü araştırmalar sonucunda 300 milyon liralık kayıt dışı ticaretin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Maliye, kaçak elektronik sigarayı radarına aldı
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Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını ürün ve sektör bazlı olarak genişletiyor.

Buna göre, VDK'nin Risk Analiz Merkezinde e-sigaraya ilişkin çalışma başlatıldı.

İlgili mevzuat uyarınca sigara gibi tütün ürünlerine dair tüm yasaklar, e-sigarayı da kapsıyor. Bu nedenle e-sigara için reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunulamıyor, bu ürün 18 yaşından küçüklere satılamıyor.

Bu doğrultuda, e-sigaranın internet ortamında satılması ve kargoya verilmesi de yasak kapsamında bulunuyor. Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar, serbest ticarete konu edilemiyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de benzer tedbirleri uyguluyor.

VDK, söz konusu ürüne yönelik kayıt dışı gelir beklentisiyle hareket edenler için çalışma başlattı.

20 milyar lirayı aşan işlem analiz edildi

VDK tarafından bu kapsamda 20 milyar liradan fazla parasal işlem analize tabi tutuldu, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.

Yürütülen takip sonucunda tespit edilen mükellefler doğrudan vergi incelemesine alındı.

Çalışmalar sonucunda 300 milyon lira tutarında kaçak elektronik sigara ticareti ortaya çıkarıldı.

Söz konusu süreçte kolluk birimleriyle işbirliği de yapılırken, elde edilen sonuçlar söz konusu birimlere iletildi.

"Mücadeleyi genişletiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız."

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