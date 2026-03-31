Maliye, kurumlar vergisini düşürmek için çalışma başlattı

ekonomim.com'un edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ihracatçı şirketler için yüzde 20 olan kurumlar vergisinde indirim planlıyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Türkiye'nin ihracatı 2025 yılında 275 milyar dolara yaklaşmıştı. GSYH'nin yüzde 17’sine karşılık gelen bu oran İran savaşı nedeniyle kapanan deniz yolları, artan maliyetler, yavaşlayan ekonomilerden etkileniyor.

İhracatçıya destek amacıyla indirilmesi çalışması yapılan kurumlar vergisi oranının ne kadar indirileceği ise henüz netleşmedi.