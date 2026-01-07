Maliye müfettişlerinden geniş çaplı inceleme: Naylon fatura mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sahte evrak düzenleyerek vergi kaçıran ve işletmelerini hileli yollarla iflas ettiren firmalara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda radara giren İstanbul Arnavutköy'deki bir işletme ve sahibi M.D. hakkında hazırlanan raporlar, vergi kaçakçılığının boyutlarını gözler önüne serdi.

Müfettiş raporları hileli iflası belgeledi

Küçükköy Vergi Dairesi müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, işletme sahibi M.D.'nin gerçekliği olmayan faturalar kullanarak şirketi hileli bir şekilde iflas ettirdiği tespit edildi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, firmanın sahte fatura kestiği ve bu belgelerin gerçek bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı. Müfettişler, söz konusu eylemlerin kast unsuru taşıdığını ve suçun bilerek işlendiğini raporlarına ekleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası talebiyle suç duyurusunda bulundu. Sadece hileli iflasla değil, aynı zamanda sistematik sahte fatura düzenlemekle de suçlanan M.D.'nin sahibi olduğu ve ortağı olduğu diğer şirketler hakkında 10'a yakın vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandı. Raporlarda, vergi kaçakçılığı suçunun bir alışkanlık haline getirildiği ve işlemlerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

2 ayrı "naylon fatura" davası açıldı

Hakkındaki ağır iddialar ve hazırlanan raporların ardından M.D hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde iki ayrı "naylon fatura" davası açıldı. İncelemeler, vergi kaçırma yöntemlerinin sadece kendi şirketleriyle sınırlı kalmadığını da gösterdi. "Özel esaslara tabi vergi mükellefi" kategorisine alınan M.D'nin , İstanbul Perpa'daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon liralık naylon fatura aldığı iddia edildi. Bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV'nin maliyeden kaçırıldığı hesaplanıyor.

Hileli iflas suçundan hapis cezası çıktı

Yürütülen soruşturmaların bir ayağında ise yargı kararları çıkmaya başladı. M.D.'nin hissedarı olduğu şirketin hileli iflasına ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, şirket yöneticisi H.K. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilirkişi raporlarında, şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığı tescillenirken, diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.