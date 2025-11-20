Maliye, ödeme kaydedici cihazlar taslağını yeniden görüşe açtı

MEHMET KAYA/ANKARA

Geli İdaresi tarafından önceki gün yapılan açıklamada, gelen görüşler doğrultusunda yeniden yazıldığı, 1 Aralık gününe kadar tebliğ taslağına ilişkin önerilerin ilgili form doldurularak iletilmesi istendi. Duyuruda, GİB’in taslak üzerindeki çalışmalarının sürdüğü ve gelen önerilerin değerlendirileceği belirtildi.

Taslak, perakende satış veya hizmet sunanların yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını zorunlu kılarken, “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine” katılan bu tür işletme ve kişilerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğu dışında bırakıyor. Ayrıca, başkasına ait cihaz ya da mobil ödeme sistemlerinin kullanımını ve kullandırılması yasaklanıyor ancak bayilik ilişkisi bulunanlardan, Türkiye genelinde en az 30 bayisi olanlar, bu tür ilişkide bulundukları başka işletmelere kendi sistemlerini kullandırmasına izin veriliyor. Taslakta ayrıca e-ticaret yapanların sanal POS kullanmasına izin veriliyor.

POS cihazlarında bankalara yükümlülük

POS cihazlarının başka amaçlarla kullandırılması konusunda bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcılarına denetim yükümlülüğü getiren taslakta, ihlal edilen yükümlülüklere ceza da öngörülüyor. Tebliğdeki düzenlemelere yönelik olarak uyum süresi de taslakta, yürürlük tarihini takip eden ayın sonu olarak verilirken, yürürlük tarihi ise yayınlandığı tarihi izleyen 5. Ayın başı olarak öngörülmüştü. Böylece geçiş için yaklaşık 6 aylık bir süre oluşturuldu.

GİB yayınladığı yeni duyuruda, tebliğ taslağının amacını, “Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin satış hasılatlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi ile mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında fatura veya fatura yerine geçen belgelerin tam ve doğru bir şekilde düzenlenmesini sağlamak” olarak açıkladı.