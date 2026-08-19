Maliye sıcak para hareketlerini mercek altına aldı: Fonlara yeni vergi formülü gündemde!

BloombergHT’nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Maliye, kısa vadeli fonlardaki kurumsal yatırımcılar kaynaklı hızlı büyüme ve bu fonlara yönelen sermayenin boyutuna ilişkin bir çalışma yürütüyor. Özellikle para piyasası fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermayenin daha kalıcı ve uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi için vergilendirme dahil farklı seçenekler değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, son yıllarda hem yurt içi hem de yabancı yatırımcıların kısa vadeli fonlara ilgisi belirgin biçimde arttı. Bu hareketlerin sermaye yapısı ve ekonomiye katkısı yakından incelenirken, “sıcak para” olarak nitelendirilen kısa vadeli giriş ve çıkışların daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması üzerinde duruluyor.

BloombergHT'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre mevcut uygulamada, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında bu fonlardan elde edilen gelirler bireysel yatırımcılarda yüzde 17,5 stopaja tabi tutuluyor. Kurumsal yatırımcılar açısından ise stopaj uygulanmıyor.

Vergi uygulamaları dahil alternatifler masada

Özellikle yabancı kurumsal yatırımcıların kısa vadeli fonlar üzerinden gerçekleştirdiği sermaye hareketlerinin uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla, vergi uygulamaları dahil çeşitli alternatiflerin masada olduğu öğrenildi.

Çalışmanın, kısa vadeli sermaye hareketlerini azaltırken, Türkiye’ye yönelen sermayenin daha kalıcı, istikrarlı ve üretken yatırımlara dönüşmesini sağlamaya odaklandığı belirtiliyor.