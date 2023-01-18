Maliye'den bildirim düzenlemesi

ANKARA (EKONOMİ) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yaparak bakanlığa yapılması gereken bildirim zorunluluğunu esnetti. Buna göre Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan bildirimler, mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek ve mükellefler Maliye’ye ayrıca bir bildirimde bulunmayacaklar. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi dairesine gitme zorunluluğu kaldırılan işlemler için geçen yıl mükelleflerin 400 bin başvuru yaptığı bilgisini verdi.

Ticaret siciline tescil edildikten sonra vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayan işlemler şunlar:

İşe başlama bildirimi, şube açılış kapanış, merkez/şube adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış, unvan değişikliği.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlık olarak temel hedeflerinden birisinin, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci bildirim zorunluluğu kaldırılan işlemler için mükelleflerin 2022 yılında 400 bin bildirim yaptığını söyledi. Nebati, bunun için artık vergi dairesine gitme zorunluluğunun kaldırıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerimizin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu da kaldırmış olacağız. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz”