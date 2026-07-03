Maliye’den enflasyon hamlesi: Akaryakıt ve sigaraya otomatik ÖTV artışı olmayacak

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Ayrı bir karar ile akaryakıt ürünlerinin yer aldığı I sayılı ÖTV listesindeki ürünlerin ÖTV’sinin de yine 6 aylık YİÜFE kadar artırılmasını öngören düzenlemenin de 2026 yılı ikinci yarısında uygulanmaması öngörüldü. Buna göre sigarada yüzde 45’lik vergi oranı yüzde 42’ye düşürüldü. Bu oran sigaranın satış fiyatı üzerinden alınıyor. Sigara başına alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 16.2 artarak 2.29 liraya çıkarılırken, paket başına alınan asgari maktu vergi tutarı ise 39.4 liradan, 45.8 liraya çıkarıldı.

Satış fiyatı ne olursa olsun paket başına alınan maktu vergi tutarı ise yüzde 37.4 artırılarak 23.74 lira olarak belirlendi. Diğer tütün ürünlerinde de aynı tutarlar geçerli olacak.

Enflasyona etkisi sınırlandırıldı

Maliye bir süredir üzerinde çok sayıda vergi kalemi bulunan sigaranın vergi kalemlerinde yaptığı oynamalarla maliyet artışlarının enflasyona olan etkisini sınırlandırıyor.

Nitekim geçen yıl nispi vergi oranı yüzde 53.5’ten yüzde 50’ye ardından da yüzde 45’e indirilmişti. Son yapılan düzenlemeyle bu oran 2.5 puan daha azaltılarak yüzde 42.5’e çekildi.

Bu düzenlemelere başlamadan önce sigara maliyetinde her 1 liralık artışın satış fiyatına etkisi 7 liranın üzerindeyken, çarpan etkisi olarak nitelendirilen oran yüzde 3.8’in altına gerilemiş oldu. Yani sigara maliyetindeki 1 liralık artışın sigara fiyatına etkisi 3.8 liranın da altında olacak.

Bir başka ifade ile satış fiyatına göre alınan nispi vergi oranında kademeli azalış yaşanırken, sabit vergi oranlarında yaşanan artış yoluyla yapılan düzenlemelerin, maliyet artışlarının satış fiyatına yansıma etkisini azaltıcı önlemler olduğu ifade ediliyor.

Sigaradan perakende satış fiyatına bağlı nispi vergi ve KDV yanı sıra paket başına sabit olarak maktu vergi alınıyor. Ancak bu tutarların düşük olması halinde bir paket sigaradan alınacak en az veri miktarını belirleyen asgari maktu vergi tutarı devreye giriyor.

Eşel mobil 30 Eylül’de sona erecek

Bu arada özellikle ABD-İran savaşıyla birlikte artan akaryakıt maliyetlerinin satış fiyatlarına yansımasını sınırı tutmak üzere devreye alınan eşel mobil sistemine de kademeli olarak son verilecek. Mükerrer sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre indirimin pompaya yansıma oranları sırasıyla yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 olarak uygulanacak. Bu dönemde artışlardaki yüzde 75 olarak uygulanan yansıtma oranı ise kaldırıldı. Eşel mobil sistemi 1 Ekim’den itibaren uygulanmayacak.

Rakıda maliyet 124 lira arttı

Saf alkolün litre başına asgari maktu vergi tutarı 1702 liradan 1980 liraya çıkarıldı. Yüzde 45’lik rakının ÖTV matrahı ise 767.2 liradan 891 liraya çıkarıldı. Buna yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle 1 litre rakının KDV’li maliyeti 1050 liraya çıktı.