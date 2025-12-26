Maliye’den ÖTV’de tarihi adım!

2026’ya ilişkin ekonomi politikalarının çerçevesi şekillenmeye başlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni yılda akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarında otomatik ve yüksek oranlar yerine daha kontrollü, “hedefe yönelik” bir model devreye alınacak. Bu yaklaşımın, dezenflasyon sürecini desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Farklı bir hesaplamaya tabi tutulacak

Normal şartlarda mevzuat gereği yılda iki kez son altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılan akaryakıt ÖTV’si, bu kez farklı bir hesaplamaya tabi tutulacak: Vergi artışlarının kümülatif ÜFE yerine, Merkez Bankası’nın 2026 yılı için öngördüğü %16’lık enflasyon hedefiyle uyumlu tutulması planlanıyor. Akaryakıtın lojistik ve üretim maliyetleri üzerinden tüm tüketici kalemlerine doğrudan etki etmesi nedeniyle, bu "ılımlı" artışın genel fiyat istikrarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakan Şimşek sinyalini vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı vergi ve harç artışlarında geçmiş enflasyona dayalı "yeniden değerleme oranı" yerine, gelecek dönemin beklenen enflasyonunun baz alınabileceği sinyalini vermişti.

ÖTV ve yönetilen fiyatlarda yeni dönem

Düzenlemenin sadece akaryakıtla sınırlı kalmayıp; alkollü içecekler, tütün ürünleri ve enerji fiyatları gibi hükümetin doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği tüm "yönetilen fiyatları" kapsaması bekleniyor. Bu stratejik yaklaşıma rağmen, hafta içinde yayımlanan tebliğ ile pasaport, kimlik ve noter kağıtları gibi değerli kağıtlara Ocak ayı itibarıyla %19,01 oranında bir zam yapılmıştı.

Zamların kontrol altında tutulması belirleyici bir rol oynuyor

Ekonomi yönetiminin attığı bu adım, piyasadaki beklentilerle resmi hedefler arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor. 2025 yılının sonunda tüketici enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, analistlerin önümüzdeki 12 aya ilişkin öngörüleri yüzde 25 bandında bulunuyor. Ekonomi programında yer alan yüzde 16’lık iddialı enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için ise kamu kaynaklı fiyat artışlarının sınırlandırılması, başka bir ifadeyle zamların kontrol altında tutulması belirleyici bir rol oynuyor.