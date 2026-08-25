Maliye’den “sıcak para” hamlesi: Yüzde 10 stopaj geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’ye yönelen kısa vadeli sermaye hareketlerinin uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmada sona geldi. Bloomberg HT'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre Bakanlığın, para piyasası fonlarında yoğunlaşan kurumsal yatırımcı kazançlarına yüzde 10 oranında stopaj uygulanmasını planladığı öğrenildi.

Geçen hafta kaynaklardan edinilen bilgilere dayanarak, Maliye’nin yabancı ve kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelen kısa vadeli sermaye hareketlerini mercek altına aldığını ve bu kaynağın uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla vergilendirme dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini duyurmuştuk.

Kaynaklardan edinilen son bilgilere göre ise Maliye, konuyla ilgili değerlendirme ve ön çalışmalarını tamamladı. Bir son dakika değişikliği olmaması halinde, para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcıların elde ettiği kazançların yüzde 10 stopaja tabi tutulması planlanıyor.

Yerli ve yabancı kurumlar arasında ayrım yapılmayacak

Hazırlanan çalışmaya göre, Türkiye’de bulunan tam mükellef kurumlar ile dar mükellef kurumlar arasında ayrım yapılmaksızın, para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yüzde 10 oranında stopaj uygulanması bekleniyor.

Mevcut uygulamada tam mükellef kurumların bu fonlardan elde ettiği kazançlara stopaj uygulanmıyor. Söz konusu kazançlar, kurumların üçer aylık dönemlerde verdikleri geçici vergi beyannameleri üzerinden vergilendiriliyor.

Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde yerli kurumsal yatırımcılar, ödedikleri stopaj tutarını geçici vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edebilecek.

Yabancı yatırımcı için stopaj nihai vergi olacak

Yabancı kurumlar açısından ise yüzde 10 oranındaki stopajın nihai vergi olarak uygulanması planlanıyor. Böylece yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettiği kazanç üzerinden kesilen yüzde 10’luk tutarın ayrıca vergilendirilmesi öngörülmüyor.

Öte yandan yerli ve yabancı gerçek kişilerin para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlara yönelik stopaj oranında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Mevcut uygulamadaki yüzde 17,5 oranındaki vergilendirmenin devam etmesi planlanıyor.

Stopaj, düzenleme sonrası oluşan kazanca uygulanacak

Düzenlemenin, kararın yayımlandığı tarihten itibaren oluşacak kazançlar için geçerli olacak şekilde yürürlüğe konulması planlanıyor.

Buna göre, kararın yayımlanmasından bir ay önce para piyasası fonu satın alan bir kurumsal yatırımcının, söz konusu fonu kararın yayımlanmasından iki ay sonra satması halinde kazancın geçmiş döneme ait kısmı stopaja tabi olmayacak.

Bu yatırımcının elde ettiği kazancın kararın yayımlanmasından sonraki iki aylık döneme isabet eden bölümü üzerinden ise yüzde 10 oranında stopaj kesilecek.

Maliye’nin çalışmasıyla, kısa vadeli sermaye hareketlerinin vergilendirme yoluyla uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor.