Maliyenin radarına takıldı! Düşük tapu bedeli beyanına yüksek cezalar yolda!

Büyükşehirlerde 10 milyon TL'lik evlerin 2,5 milyon TL'ye gösterilmesi devlete büyük kayıp yaratıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı son 5 yılın tapu işlemlerini incelemeye aldı. Gönüllü düzeltme yapanlar ceza ödemeden kurtulacak.

Satış fiyatı ile beyan arasında büyük uçurum var

Maliye, gayrimenkul satışlarında tapuda düşük bedel göstererek harç ve vergi kaybına yol açanları mercek altına aldı. Yapay zekâ destekli taramalar sonucu gerçek satış fiyatı ile beyan edilen değer arasındaki uçurumlar büyüdü.

Hem alıcı hem satıcı radara takıldı

Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde kayıt dışılığın giderek görünür hâle geldiğini vurgulayarak, devlet artık hem alıcıyı hem satıcıyı sıkı takibe aldı. Gönüllü düzeltme yapanların cezasız kurtulacağını, aksi hâlde ağır yaptırımların gündeme geleceğini belirttiler.

10 milyon TL’lik ev, tapuda 2,5 milyon TL olarak gösterildi

Uzmanlar, geçmişte daha çok inşaat firmalarının incelenmesine rağmen artık bireysel alıcı ve satıcıların da radar altında olduğunu belirterek konut kredilerinin de denetimlere dâhil edildiğini ifade etti. Aynı zamanda 10 milyon TL’ye satılan bir evin tapuda 2,5 milyon TL gösterilmesinin devlete ciddi kayıp yaşattığını, bu tür işlemlerin doğrudan incelemeye girdiğini belirtti.

Eksik ödeme yapan yandı, ağır para cezası yolda

Eksik beyanın tespit edilmesi durumunda hem alıcı hem satıcının, ödemedikleri tapu harcını ceza ve faizle birlikte ödemek zorunda kalacağını söyleyen sektör temsilcileri, şu anda yıllık gecikme faizinin yüzde 53,25 olduğunu ve beş yıl öncesine dair eksik ödeme çıkarsa vatandaşların büyük cezalarla karşılaşabileceğini söyledi.

Emlakçılar da cezalı tahsilat riski altında

Ayrıca, emlakçıların da düşük komisyon faturası kesmesi hâlinde cezalı vergi riski taşıdığı söyleyerek, komisyonun bir kısmının rayiç bedel üzerinden faturalandırılıp kalanı elden alınması halinde bu farkın da tespit edilmesiyle geriye dönük tahsilat yapılabilecek.

AK Parti’den açıklama geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise rayiç bedel düzenlemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşın sırtına yeni yük bindirmeyeceğiz. Hem belediyelerin gelir ihtiyacını gözeten hem de vatandaşın hakkını koruyan dengeli bir yaklaşımı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gönüllü düzeltme yapanlar cezadan kurtulacak

Maliye’nin başlattığı bu geriye dönük denetimler, milyonlarca gayrimenkul işleminde eksik beyanı gün yüzüne çıkaracak. Uzmanlar, gönüllü düzeltme ile yükümlülüklerini yerine getirenlerin ceza ve faizden kurtulabileceğini, aksi durumda ise ağır yaptırımların kaçınılmaz olacağını hatırlatıyor.