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Maliyet ve satış fiyatı arasında makas açıldı, süt üreticisi krizin eşiğine geldi

Bir litre sütün üretim maliyeti ekimde 18,67 TL oldu. TÜSEDAD’ın 22,4 TL önerisine rağmen USK’nin alım fiyatı aylardır 14,65 TL. Tarım Yazarı Kutlu, “Süt hayvancılığında yaşanacak ikinci bir krizi sektör kaldıramaz” dedi.

Haber Merkezi
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Maliyet ve satış fiyatı arasında makas açıldı, süt üreticisi krizin eşiğine geldi
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Türkiye''de süt üreticileri, maliyetlerin artmasına rağmen alım fiyatlarının aylardır değişmemesi nedeniyle zor durumda... Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD)'nin hesaplamalarına göre, ekim ayı itibarıyla bir litre soğutulmuş çiğ sütün üretici maliyeti 18,67 TL olarak belirlendi. Buna rağmen Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği satış fiyatı mayıs ayından bu yana 14,65 TL seviyesinde sabit kaldı.

BirGün'ün aktardığına göre, TÜSEDAD, süt üretiminde dengenin sağlanması ve arzın sürdürülebilirliği için tavsiye edilen fiyatların dikkate alınması gerektiğini vurgularken, USK'nin bu yıl içinde fiyatları güncellememesi endişeleri artırıyor.

"Kriz kapıda"

Tarım yazarı Gazi Kutlu, süt maliyetleriyle ilgili yaşanan bu krizin süt ve et sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Kutlu, "2020 yılında yaşanan ve üretimi 21,5 milyon tona düşüren ilk süt krizi sonrasında et krizi de yaşanmıştı. Şimdi benzer bir kriz tekrar kapıda. Üreticiler, kış aylarında yem ve enerji maliyetlerinin artmasıyla daha da büyük zararlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

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