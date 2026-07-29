Maliyetler son 5 yıllık ortalamanın 4 kat üstünde

NİL DEFNE KILIÇ

Bu durum günde 130-150 adet aralığında gemi geçişine sahne olan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden bıçak gibi kesilmesine yol açtı. Üstüne geçen hafta Umman kıyılarının açıklarındaki güney rotasından geçmeye çalışan tankerlerin mayınlı sularda hasar almasıyla birlikte artan gerilim en üst seviyeye çıktı.

S&P Global tarafından yayımlanan bir rapora göre, saldırılara daha açık hale gelmeleri nedeniyle sigorta şirketlerinin seferleri sigortalama konusunda isteksiz davranmasıyla, boğazdan geçen gemilere yönelik deniz sigortası primleri keskin bir artış gösterdi. Raporda ayrıca, söz konusu su yolunda savaş riski sigortası maliyetlerinin daha önce gemi gövde değerinin yüzde 1 ila 3'ü düzeyinde olduğu belirtildi. Bu oranlar artık gövde değerinin yüzde 7,5 ila 10'u seviyesine yükselmiş durumda.

Raporda, Körfez'den Çin'e 270 bin metrik tonluk bir yükün taşınması için ham petrolün metrik ton başına piyasa maliyetinin Çarşamba günü 77,96 dolar olduğu ve bu fiyatın Pazartesi gününden bu yana sabit kaldığı belirtildi. Pazartesi gününden önce ise fiyat, metrik ton başına 73,80 dolar seviyesindeydi. Mevcut oran, metrik ton başına 18,91 dolar olan beş yıllık ortalama oranın dört katı. Söz konusu oran, çatışmaların en yoğun olduğu dönem olan Mart ayında metrik ton başına yaklaşık 140 dolarla zirveye ulaşmıştı.