'Mallarımızı serbest dolaştırıyoruz, sanayiciler vize kuyruğunda bekliyor'

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO’nun geleneksel büyükelçiler resepsiyonuna katılan büyükelçilere seslenirken, özellikle Avrupa’ya yönelik yaşanan vize sorunlarından bahsetti.

Türkiye’nin üye olmadan Gümrük Birliğine imza atan tek ülke olduğunun altını çizen Ardıç, malların serbest dolaşabildiği bir dönemde sanayicilerin vize kuyruğunda beklediğini aktardı.

ASO’nun Ankara’da görev yapan büyükelçilere yönelik düzenlediği geleneksel resepsiyonun 12’ncisi Etnoğrafya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, dünya ekonomisinde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirdi. Dijitalleşme ile yatırım, üretim ve ticaret ortamının değiştiğini söyleyen Ardıç, enerji ve gıdada arz güvenliğinin dünya gündeminde her zamankinden önemli hale geldiğini bildirdi.

Küresel resesyon kaygılarının gölgesinde Türkiye ekonomisinin çarpıcı bir büyümeye imza attığını dile getiren Seyit Ardıç, Ankara ekonomisinin de istikrarlı şekilde güçlenmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Tam üye olmadan AB ile Gümrük Birliği imzalayan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Seyit Ardıç, GB’de modernizasyonun şart olduğunu belirtti.

Ardıç, hizmetler, tarım ve kamu alımları piyasalarının karşılıklı olarak açılmasının, ticaret ve yatırım artışına katkı sağlayacağını anlatırken, vize sorununa da değindi.

İş dünyasının yaşadığı vize sorununu, “Denizi geçip derede boğulmak” olarak nitelendiren Ardıç,

“Bazen iş yaparken finansal kaynak sorununu bile aşıp, başka engellere takıldığımız oluyor. Ülkemize yeni ihracat ve yatırım imkânları sağlamak için uğraş verirken, üretimde liderlik edenler vize kuyruklarında bekletiliyor.

Malların serbest dolaşımı için karşılıklı imza atıyoruz, malları serbest dolaştırıyoruz, ancak bunları üreten sanayicilerimiz, sınırda bekletiliyor, vize alamıyor, ürünlerini fuarlarda bile sergileyemiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye yatırım yapanlar hiç kaybetmedi”

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, dünya ekonomisinin türbülanstan geçtiğini kaydederken, bunu aşmanın yolunun da ülkelerin işbirliğinden geçtiğini bildirdi.

Üretim, ihracat ve yatırım noktasında yabancı yatırımcılara desteklerini artırarak bu dönemde güzel işler yapabileceklerine inandıklarını ifade eden Varank, “Türkiye’ye yatırım yapanlar hiç kaybetmedi. Kazan-kazan anlayışıyla her zaman yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ankara’dan direkt uçuş sayısı artırılmalı”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışmalarını odalar, üniversiteler, teknoloji merkezleriyle uyum içinde sürdüreceklerini söyledi. Ankara’dan yurt dışına direkt uçuş sayılarının artırılması noktasında odalarla aynı görüşte olduklarını belirten Yavaş, Ekim ayı sonunda Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle 100’üncü Yıl Ankara Şehircilik Forumu ve bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti. Yavaş, 3.5 milyon m2 büyüklüğündeki Türkiye’nin en büyük tarım kampüsünün de Gölbaşı ilçesinde Cumartesi günü açılacağını belirterek büyükelçileri törene davet etti.

“Vize kolaylığı için çalışıyoruz”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, hem Gümrük Birliği’nin modernizasyonu hem de yaşanan vize sorununun çözümüne yönelik yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi. Bozay, “Türkiye Yüzyılında yapacaklarımızda tüm ülkeleri ve dostlarını yanımızda görmek istiyoruz”

“Türkiye yatırımcılar için güvenli bir merkez”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye’nin yatırımcılar için istikrarlı ve güvenli bir merkez olduğunun altını çizdi. Yozgatlıgil, “Türk startup ekosistemi, tüm dünyadan firmalara Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da işlerini ve girişimlerini geliştirebilmeleri için uygun bir ortamı sağlamaktadır” dedi.