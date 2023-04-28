Man Group'tan kritik Türkiye analizi

Dünyanın en büyük halka açık hedge fonu Man Group Plc, önümüzdeki ay yapılacak seçimleri kim kazanırsa kazansın Türkiye için negatif olduğunu belirtti.

Fonun New York merkezli Gelişen Ülkeler Tahvil Stratejileri Başkanı Guillermo Osse “Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin daha olası olduğunu düşünüyoruz. Fakat muhalefet de kazansa, oluşabilecek ilk rallinin ötesinde çok zorlu bir durumla karşı karşıya kalacak. Şüpheciyiz ve altı ila 12 aylık getirilere baktığımızda bu getirilerin birçok kişinin düşündüğünün aksine pozitif olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Şirket politikasını gerekçe gösteren Osse, Türkiye pozisyonlarını açıklamadı.

“Muhalefet kazansa bile ciddi kur ve maliye politikası ayarlamalarına ihtiyaç duyulan dev makroekonomik dengesizlikleri ve çok zayıf dış kaynak pozisyonunu devralacak. Halkın tolere edeceği bu tip bir ayarlamayı hayata geçirmek herhangi bir hükümet için çok zor, farklı düşünen birçok partiden oluşan bir hükümet için daha da zor”