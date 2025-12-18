MAN Kamyon, durağan pazarda satışlarını %10 artırdı

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin İstanbul’da düzenlenen Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda, 2025 yılı performansı ve 2026 öngörüleri paylaşıldı. Toplantıya Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal ile Hafif Ticari Araçlar ve İkinci El Satış Direktörü Cumhur Kutlubay katıldı.

Kamyon pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 2025’in ilk çeyreğinde pazarda güçlü bir talep oluştuğunu ancak mart ayı ortasından itibaren yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin pazarda dalgalanmalara yol açtığını söyledi. Döviz kurlarındaki oynaklık, yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorlukların pazarın ivme kaybetmesine neden olduğunu belirten Sara, “Kamyon pazarı, 2025’in ilk çeyreğinde güçlü büyüme sinyalleri vermesine rağmen, yılın devamında siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı dalgalanmalar yaşadı. Yaşananların da etkisiyle pazar yılı, 2024 ile benzer seviyelerde kapatacak görünüyor. MAN olarak, sabit kalan pazarda satışlarımızı geçen yıla kıyasla yüzde 10 seviyelerinde artırmayı başardık” dedi.

Rekabetin arttığı ve kampanyaların öne çıktığı bir ortamda yılı kapattıklarını ifade eden Sara, 2025’in son 10 yıl ortalamasının üzerinde bir hacimle tamamlanacağını ve 12 ton üzeri kamyon pazarının yaklaşık 35 bin adet seviyesinde gerçekleşeceğini açıkladı 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Sara, yılın ilk yarısının 2025’e benzer geçeceğini, ikinci yarıda ise faizlerdeki düşüş ve kredi koşullarındaki iyileşmeyle talebin artacağını öngördüklerini ifade etti. Sürücü sıkıntısına da dikkat çeken Sara, “Sürücü bulmak çok zor. Türkiye’den sürücülerin gitmesi sektörü çok zora sokacaktır. Firmalarımız zaten bu konuda büyük sorunlar yaşıyorlar” dedi.

Otobüs pazarı seyrini korudu

Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise seyahat otobüsü pazarının ekonomik dalgalanmalara rağmen istikrarlı seyrini koruduğunu belirterek, Türkiye’de yıllık pazarın yaklaşık bin adet seviyesinde olduğunu söyledi. Bu segmentte başarının satış adedinden çok müşteri memnuniyeti ve pazar payı ile ölçüldüğünü vurgulayan Cansu, MAN’ın Avrupa’da bir üretici tarafından geliştirilen ilk tam elektrikli 14 metrelik seyahat otobüsü ile “2026 Sürdürülebilir Otobüs Ödülü”- nü kazandığını hatırlattı. Ankara’daki AR-GE merkezinde geliştirilen, 650 kilometre menzil sunan bu aracın bataryalarının da MAN tarafından üretildiğini belirten Cansu, 2026 için 200–250 adetlik satış hedefi açıkladı.

Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal, satış sonrası hizmetlerde yatırımların sürdüğünü, Erzurum’da yeni tesisin devreye alındığını, Hatay’ın hizmet ağına eklendiğini ve Gaziantep için yeni yatırım planlandığını söyledi. Hafif ticari araç ve ikinci el satışlardan sorumlu Cumhur Kutlubay da hafif ticari araç pazarının yaklaşık %7 büyüdüğünü belirterek, tüm sınırlayıcı etkilere rağmen yılı 550 adet satışla tamamladıklarını, 2026 için en az 750 adet satış hedefl ediklerini açıkladı.