Manavgat Belediyesi 23 memur alımı yapacak

Belediye tarafından yayımlanan ilana göre 4 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 2 harita teknikeri, 1 veteriner hekim ve 15 zabıta memuru istihdam edilecek.

Adayların Türk vatandaşı olması ve 2024 KPSS (B) Grubu sınavından en az 65 puan almış olması gerekiyor. Zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların ise sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boy şartını taşımaları ve boy-kilo oranının mevzuata uygun olması gerekiyor.

Başvuru şartları ve tarihler açıklandı

Mühendis, şehir plancısı, harita teknikeri ve veteriner hekim kadroları için başvurular 1-5 Haziran tarihlerinde [email protected] adresine elektronik posta yoluyla veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilecek. Zabıta memuru kadroları için başvurular yalnızca şahsen kabul edilecek. Adayların İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak boy ve kilo ölçümü yaptırmaları gerekiyor.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 12 Haziran'da belediyenin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Memur kadroları için sözlü sınavlar 24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Zabıta memuru adayları ise sözlü sınavdan sonra 25 Haziran'da Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda uygulamalı sınava katılacak. İlana ilişkin detaylı bilgiye Manavgat Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.