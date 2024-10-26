Manavgat’ta yer fıstığı hasadı zamanı! Üreticiler fiyatlardan şikayetçi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üreticilerin ekim yapılan alanlarda genellikle ikinci ürün olarak ekimini yaptığı yer fıstığında hasat tüm hızıyla devam ediyor. Geçmiş yıllarda insan gücüyle yapılan hasat günümüzde patoz olarak adlandırılan makineler vasıtasıyla yapılıyor. İlçenin Karaöz bölgesinde fıstık hasadı yapan Ahmet Deniz isimli üretici, atadan gelen tarımı ek iş olarak sürdürebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Artan maliyetler nedeniyle dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Deniz, “Maliyetler geçen yıla göre artmasına rağmen ürünü satış fiyatımız neredeyse geçen yılın yarısına düştü. Buna bir anlam vermek mümkün değil” dedi.

Fıstık ve zeytin üreticisi zor durumda

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de, Manavgat’ta 25 bin dönüm alanda fıstık ekimi yapıldığını belirterek, “Bu yıl 10-12 bin ton dolayında rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl fıstığın fiyatı 50 liraya kadar yükselmişti. Aradan geçen sürede girdi maliyetleri en az yüzde 50 artarken alıcıların fıstık için belirlediği 25-28 liraya anlam veremiyoruz. Bu şartlar altında üreticinin ayakta kalması mümkün değil. Aynı şekilde zeytin üreticisi de ne yapacağını şaşırmış durumda. Geçtiğimiz yıl sofralık zeytin 40-45 lira iken bu yıl 20-25 lira. Zeytinyağı geçen yıl 300 liraya kadar alıcı bulurken bu yıl alıcılar 160-180 lira fiyat veriyor" ifadelerini kullandı.