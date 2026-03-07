Mango, 10 yeni mağaza ve alımlarda Türkiye’de gaza bastı

HANDAN SEMA CEYLAN / BARCELONA

İspanyol moda devi Mango, 2025’te ortaya koyduğu güçlü finansal performansı yatırıma çevirecek. 2025 sonu itibarıyla Mango’nun en yüksek ciro elde ettiği üç ülkeden biri haline gelen Türkiye de bu yatırımlardan aslan payını alacak. Mango, 2026’da Ankara odaklı olmak üzere 10 yeni mağaza açacağı Türkiye’den hali hazırda 400’ün üzerinde üretim tesisinden yaptığı alımı da sürdürecek.

Mango’nun 2025 yılı finansal sonuçları, şirketin merkezinin bulunduğu Barcelona’da düzenlenen uluslararası basın toplantısıyla açıklandı. Mango’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Toni Ruiz, altı farklı ülkeden gazetecilerin takip ettiği basın toplantısının soru cevap bölümünde ve sonrasında Türkiye’ye özel sorularımızı yanıtladı. Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Toni Ruiz, Türkiye’nin şirket için stratejik önemini vurgulayarak, “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bunun nedeni sadece kurucumuzun Türkiye doğumlu olması değil. Aynı zamanda Türkiye’de güçlü bir mağaza ağımız ve geniş bir üretim ekosistemimiz var” şeklinde konuştu.

“Türkiye en fazla alım yaptığımız ikinci ülke”

Toplantıda EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Toni Ruiz ve CFO Margarita Salvans, Türkiye’nin Mango’nun tedarik zinciri açısından da kritik bir konumda olduğunu vurguladı. “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bunun nedeni sadece kurucumuzun Türkiye doğumlu olması değil. Aynı zamanda Türkiye’de çok sayıda mağazamız ve büyük bir üretim ağımız var. Türkiye’de 400’den fazla fabrika ile çalışıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, dünya genelinde en çok alım yaptığımız ikinci ülke konumunda” diyen Ruiz, küresel şirketlerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlama konusunda esnek olmak zorunda olduğuna da dikkat çekti.

Ruiz, şunları söyledi: “Küresel bir şirket olarak dünyadaki gelişmelere, maliyet değişimlerine ve tedarik zincirindeki dönüşümlere uyum sağlamamız gerekiyor. Bu konuda güçlü bir yapımız var. Ancak her koşulda Türkiye, üretim iş birlikleri açısından önemli bir ülke olmaya devam edecek.”

Türkiye’de 70 mağaza 1.500 kişilik istihdam

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Mango, 2025 yılında Türkiye’de yüzde 20’lik bir ciro artışı yakaladı. Aynı yıl içinde Türkiye’de 6 yeni satış noktası hizmete açılırken toplam büyüklüğü 3 bin metrekareyi aşan 10 mağazada yenileme çalışması gerçekleştirildi. Bu yatırımların ardından Mango’nun Türkiye’deki satış noktası sayısı 70’e ulaşırken, çalışan sayısı da 1.480’e yükseldi. Şirket, 2026 yılında ise Türkiye’deki büyümesini daha da güçlendirmek amacıyla Ankara odaklı yaklaşık 10 yeni satış noktası açmayı ve toplam satış alanını 7 bin metrekare daha artırmayı hedefliyor. Mango, Türkiye pazarına 1997 yılında girmişti.

Globalde net kârını yüzde 11 artırdı

Mango’nun 2025 yılı toplam gelirleri yüzde 13 artarak yaklaşık 3,8 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin, FAVÖK’ü 722 milyon Euro’ya ulaşırken, net karı ise yüzde 11 artışla 242 milyon Euro oldu. Şirket, geçen yıl toplam 225 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirerek şirket tarihinin en yüksek yıllık yatırım seviyesine ulaşmıştı.

İstanbul ve Barcelona’yı birbirine bağlayan hikaye…

Bugün 120’nin üzerinde pazarda 2 bin 900’den fazla mağazası olan İspanyol moda devi Mango, İstanbul’la İspanya’nın Barcelona kentini birbirine bağlayan bir iş insanın eseri. Geçtiğimiz yılın sonunda hayatını kaybeden Mango’nun kurucusu İsak Andiç, 14 yaşına kadar İstanbul’da yaşamış, daha sonra göç ettiği Barcelona’da 1984’te Mango’yu kurmuştu.